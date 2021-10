Keno Machado brilha em sua estreia no Mundial de boxe

O brasileiro Keno Machado estreou muito bem no Mundial de boxe realizado na Sérvia. Lutando nesta quarta-feira (27) na categoria até 86 kg, o baiano superou por unanimidade o cazaque Bek Nurmaganbet, campeão asiático de 2019.

“Estou acostumado a lutar com atletas do Cazaquistão. Estudei com meus treinadores e encontrei a melhor estratégia. Me sinto bem nesta categoria de peso”, declarou após a luta.

Keno retorna aos ringues às 8h (horário de Brasília) do próximo domingo (31), quando mede forças com o indiano Lakshya Charar buscando uma vaga nas quartas de final.

Também nesta quarta Luiz Fernando fez boa luta na categoria até 71 kg, mas foi superado por 3 a 2 pelo escocês Stephen Newns.

Próximas lutas

O Brasil volta a entrar no ringue nesta quinta-feira (28), quando Luiz Oliveira pega o italiano Rafaelle Di Serio a partir das 8h na categoria até 57 kg.

Já Wanderson Oliveira terá pela frente o croata Antonio Tkalcic, na categoria até 67 kg a partir das 13h.