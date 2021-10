Mundial de Wrestling: após revés na semi, Laís Nunes briga pelo bronze

A atleta olímpica Laís Nunes, que competiu em Tóquio 2020, vai disputar nesta terça-feira (5), às 13h (horário de Brasília) a medalha de bronze no estilo livre feminino no Mundial de Wrestling, que ocorre até o próximo dia 10 em Oslo (Noruega). A lutadora goiana ((categoria até 62 quilos) é a primeira atleta da delegação brasileira com chances de pódio na competição, que abre o novo ciclo olímpico da modalidade para os Jogos de Paris (França), em 2024. A disputa reúne os melhores do mundo, em 30 categorias de peso, e o Brasil conta com seis representantes em Oslo.

Laís Nunes @laiswrestling vai lutar pela medalha de bronze no Mundial 2021 de Wrestling na Noruega. A lutadora sofreu um revés diante da norte-americana Kayla Miracle, 0 a 2, e aguarda a vencedora da repescagem. A luta do bronze acontece nesta terça, às 13h, horário de Brasília. — CBW Brasil Wrestling (@CBW_Oficial) October 4, 2021

Laís Nunes estreou hoje já nas oitavas de final: venceu a indiana Sangeeta Sangeeta por 6 a 4, e nas quartas a polonesa Aleksandra Wolczynska, por 3 a 2. Na sequência, Laís foi superada na semifinal pela norte-americana Kayla Miracle por 2 a 0.

A próxima adversária de Laís sairá da repescagem, programada para começar a partir das 5h30 (horário de Brasília) desta terça (5). No mesmo horário tem estreia em Oslo de outra brasileira do estilo livre feminino: Kamila Barbosa (50 kg).

O primeiro representante do país a subir no tatame em Oslo foi Marcos Osley (até 65 kg). Neste domingo 93), Osley, cabeça de chave número 4 no estilo livre masculino, deu adeus precoce ao Mundial, ao perder a primeira luta para Alibek Osmonov, do Quirguistão,pelo placar de 12 a 2.

A delegação brasileira conta ainda com Marat Garipov (60 kg) e Joilson Júnior (77 kg) nas disputas do estilo greco-romano; e Giullia Penalber no estilo livre feminino (57 kg), campeã em 2021 do Pan-americano de Wrestling.

Brasileiros no Mundial:

Terça (5)

Kamila Barbosa (50 kg) e Laís Nunes (57 kg) - a partir das 5h30 (eliminatórias e repescagem)

11h45 às 12h45 – semifinais/estilo livre feminino (50 kg)

Quarta (6)

Giullia Penalber (57 kg) e Kamila Barbosa (se avançar à final)

5h30 às 9h30 – eliminatórias/estilo livre feminino (57kg) e repescagem/estilo livre feminino (50 kg)

11h45 às 12h45 – semifinais/estilo livre feminino (57 kg)

13h às 16h – finais/estilo livre feminino (50 kg)

Quinta (7)

Joilson Júnior (77 kg) e Giullia Penalber (se avançar à final)

5h30 às 9h30 – eliminatórias/estilo greco-romano (77 kg) e repescagem/ estilo livre feminino (57 kg)

11h45 às 12h45 – semifinais/estilo greco-romano (77 kg)

13h às 16h – finais/estilo livre feminino (57kg)

Sexta (8)

Marat Garipov (60 kg) e Joilson Júnior (se avançar à final)

5h30 às 9h30 – eliminatórias/estilo greco-romano (60 kg) e repescagem/ estilo greco-romano (77 kg)

12h às 12h45 – semifinais/estilo greco-romano (60 kg)

13h às 16h – finais/estilo greco-romano (77 kg)

Sábado (9)

Marat Garipov (se avançar à final)

5h30 às 9h30 – repescagem/estilo greco-romano (60 kg)

13h às 16h30 – finais/estilo greco-romano (60kg)