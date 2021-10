Red Bull homenageará Honda no GP da Turquia, último da fabricante

A Red Bull e sua equipe filiada AlphaTauri usarão uma pintura especial para homenagear a Honda no Grande Prêmio da Turquia, que substituirá o que deveria ter sido a última corrida da fornecedora de motores em casa.

O GP do Japão foi cancelado por causa da pandemia de covid-19, e em seu lugar entrou a prova no circuito de Istanbul Park.

Something's looking a little different... ありがとう @HondaRacingF1 🤍 pic.twitter.com/44GUwHHvrl