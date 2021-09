Catar estreará na F1 em novembro e firma contrato de 10 anos

A Fórmula 1 irá estrear no Catar em novembro e terá um contrato de 10 anos a partir de 2023, depois de sediar a Copa do Mundo do ano que vem, anunciaram a modalidade e os organizadores locais nesta quinta-feira (30).

A prova noturna, agendada para 21 de novembro no Circuito Internacional Losail, nos arredores de Doha, formará parte de um quarteto inédito de provas no Oriente Médio no calendário de 22 corridas de 2021.

O Bahrein acolheu a abertura do campeonato em março, a Arábia Saudita realizará sua primeira corrida no dia 5 de dezembro e Abu Dhabi encerra a temporada uma semana mais tarde.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November



Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW — Formula 1 (@F1) September 30, 2021

A data do final de novembro estava vaga no calendário reformulado desde o cancelamento da prova japonesa em Suzuka, uma de várias corridas impossibilitadas pela pandemia de covid-19.

"O passo entre o gesto para ser útil à F1 em 2021 e uma estratégia de longo prazo foi curto e simples", disse a F1 em um comunicado. "A visão de a F1 ser a vitrine do Catar depois da Copa do Mundo da Fifa de 2022 foi a força propulsora deste acordo de longo prazo".

O Catar virá depois do México e do Brasil como parte de uma trinca de corridas em finas de semana consecutivos em novembro.