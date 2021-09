Fórmula 1: Aston Martin confirma Vettel e Stroll para temporada 2022

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel e o canadense Lance Stroll, filho do proprietário, continuarão correndo pela Aston Martin na próxima temporada da categoria, informou a equipe nesta quinta-feira (16).

Vettel, que conquistou seus títulos com a Red Bull entre 2010 e 2013, veio da Ferrari no final do ano passado. Nesta semana, o presidente-executivo da equipe, Lawrence Stroll, garantiu aos repórteres que o alemão permaneceria após a imprensa especular sobre sua saída.

Stroll pai também disse que vê o filho de 22 anos como um campeão em potencial.

A equipe de motor Mercedes está construindo uma fábrica nova em Silverstone e contratando pessoal com o objetivo de se posicionar como candidata ao título daqui a três ou cinco anos.

Stroll disputará sua sexta temporada de F1 no ano que vem, tendo estreado na ex-campeã Williams em 2017.

Lawrence Stroll disse que os dois pilotos combinam juventude e experiência. Já o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, louvou Lance por ser “um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1 moderna”, e Vettel como um “ativo enorme”.

“No ano que vem, acreditamos que ambos correrão bem no que será uma fórmula muito diferente da atual”, acrescentou Szafnauer.

A modalidade passará por uma grande reformulação em 2022, com novas regras de aerodinâmica que pretendem tornar as corridas mais competitivas.