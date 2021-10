Série D: Aparecidense-GO vence ABC-RN de virada e fica perto da final

Com uma bela atuação na segunda etapa, a Aparecidense-GO derrotou o ABC-RN por 4 a 2, de virada, neste domingo (24), e deu um grande passo para chegar à final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo foi transmitido ao vivo na TV Brasil. Contando com o apoio da torcida pela primeira vez na competição no Estádio Aníbal de Toledo, o time goiano agora pode perder por até um gol de diferença no confronto de volta, no próximo domingo (31), que vai para a decisão contra Atlético-CE ou Campinense-PB, que ficaram no empate na partida de ida da outra semifinal, neste sábado (23).

FIM DE JOGO!



Aparecidense 4 x 2 ABC — A.A. Aparecidense (@AA_Aparecidense) October 24, 2021

A Aparecidense começou o jogo partindo para cima e dificultando bastante a saída de bola dos visitantes, mas não conseguiu traduzir o volume em gols. Aos poucos, o ABC reagiu e, na primeira finalização do Alvinegro, veio o primeiro gol. Wallyson cobrou escanteio pela direita e Suéliton, de cabeça, marcou quando o relógio marcava 17 minutos.

O ABC teve duas chances de ampliar logo depois. Aos 28 minutos, Negueba entrou livre na grande área e chutou fraco, em cima do goleiro. Três minutos mais tarde, Wallyson quase anotou um golaço. Ele dominou no meio de campo e viu Pedro Henrique adiantado. O atacante tentou de cobertura e a bola passou tirando tinta do travessão.

Depois dos sustos, o time da casa partiu novamente ao ataque e empurrou a defesa visitante para trás. Depois de tanto tentar, veio o empate. Aos 43 minutos, Robert aproveitou escanteio cobrado pela direita e cabeceou para deixar tudo igual.

A Aparecidense voltou para a segunda etapa disposta a virar e conseguiu em uma bela jogada pela esquerda. Robert recebeu passe dentro da área e tentou o cruzamento. Welligton rebateu e a bola sobrou para Rafa Marcos fazer o segundo dos goianos, aos 11 minutos. O ABC sentiu o gol e se desestruturou em campo. Aos 18 minutos, a Aparecidense marcou o terceiro, com Alex Henrique completando escanteio.

Quando a fatura parecia liquidada, o ABC ganhou um presente. Após recuo para Pedro Henrique, o goleiro tentou sair jogando e acabou entregando nos pés de Wallyson. Ele passou para Allan Dias, que não teve trabalho para diminuir a vantagem.

O segundo gol não foi suficiente para o Alvinegro voltar ao jogo. A Aparecidense continuou melhor e chegou ao quarto no fim da partida. Boa jogada de Negueba pela direita e cruzamento para Samuel, que havia acabado de entrar, dar números finais à partida.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (31), às 16h, no Frasqueirão. A Aparecidense pode empatar ou perder por um gol de diferença que se classifica para a final da Série D. Vitória do ABC por dois gols de diferença leva a disputa para as cobranças de pênaltis. Se o time de Natal vencer por 3 ou mais gols de diferença, ganha o direito de lutar pela taça.