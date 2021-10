Série D: fase de quartas tem jogos de ida no Ceará e Rio Grande do Sul

Este domingo promete ser fortes emoções para quatro times da Série D do Campeonato Brasileiro, que estão a apenas dois jogos do acesso à Série C do ano que vem. O primeiro confronto de ida pelas quartas de final começa às 15h (horário de Brasília), com Atlético-CE e Ferroviária no estádio Domingão, na cidade de Horizonte (CE). Na sequência, às 17h30, o Caxias-RS recebe o ABC-RN no Centenário, em Caxias do Sul (RS). Ambas as partidas serão transmitidas ao vivo na TV Brasil.

Garantir a classificação às semifinais é um dos principais objetivos das equipes na Série D, pois garante ao clube um lugar no G4 e presença na Série C de 2022. Uma das novidades em campo a partir da fase de quartas é a utilização do Árbitro de Vídeo (VAR), que também será adotado nos demais jogos até o fim do campeonato.

Quem busca uma vaga inédita na Série C é o Atlético-CE que terá parada dura contra a Ferroviária-SP: além de deter a melhor campanha - está invicta há 17 partidas - a Locomotiva ainda não perdeu fora de casa. O principal desfalque da Águia de Precabura será o atacante Dudu Itapagé, suspenso por quatro jogos, após julgamento na última quarta-feira (6), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Para a posição de Dudu, o técnico Raimundo Wágner conta com Claudivan. Além do atacante, o treinador deve escalar Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Alisson Henrique; Daniel, Caio Acaraú e Hércules; Ewerton Potiguar e Erick Pulga.

💪🇱🇻🚂💨

Preparação finalizada!



Hoje, no CT do Fortaleza, a AFE realizou o último treino antes da decisão contra o Atlético Cearense-CE!



Amanhã tem o primeiro jogo das quartas de final da Série D!



VAMOS LOCOMOTIVA!



📸: Tiago Pavini/AFE#Foco #Treino #SérieD #MaisQueUmTime pic.twitter.com/mm9mZXQyE8 — Ferroviária (@afeoficial) October 9, 2021

Do outro lado do campo estará a Ferroviária-SP, do técnico Elano Blumer, que não quer saber de favoritismo. "É um time [Atlético Cearense] muito qualificado, ágil, rápido, com jogadores habilidosos. É um bom adversário, mas estamos indo preparados para que possamos desempenhar um bom papel no domingo”, afirmou o treinador

A Locomoitiva deve ir a campo com Saulo; Gustavo Medina, Bruno Leonardo e Léo Rigo; Bernardo, Marquinhos, Ian Luccas e Bruno Santos; Júlio Vitor, Gleyson e Jefinho

O outro embate pela quartas, às 17h30, será entre Caxias-RS e ABC-RN, o primeiro na história dos clubes. O time gaúcho, que sonha com o retorno à Série C, joga em casa neste domingo (10) com força total. O técnico Rafael Jaques terá a sua disposição o atacante Kelvin, de volta ao time após cumprir suspensão, e o goleiro Eder, já recuperado da covid-19.

“O ABC tem o melhor ataque da competição, segunda melhor campanha no geral. É uma equipe que pressiona muito e que joga ofensivamente. Vai ser muito difícil. Equipe de camisa e tradicional. Temos o máximo respeito por eles, mas sabemos das nossas condições e qualidades, e dentro daquilo que analisamos vamos tentar tirar essa qualidade deles, da melhor forma possível”, disse Jaques em coletiva.

⚫⚪ Fim de preparação! O Mais Querido fez na manhã deste sábado (9), novamente no CT do Juventude/RS, o último treino antes do desafio contra o Caxias/RS. #ABCFC#VamosSubirABC#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/bHxoF4QwEF — ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 9, 2021

Também querendo voltar à Série C, o Alvinegro potiguar tem até o momento 66,6% de aproveitamento na competição. Foram 11 vitórias, três empates e quatro derrotas. O técnico Moacir Júnior deve escalar mesmo time que garantiu a classificação às quartas sobre o União Rondonópolis, no último sábado (2), com o placar agregado de 4 a 0: Wellington; Netinho, Suéliton, Álisson Cassiano e Felipinho; Felipe Manoel, Valderrama; Allan Dias, Negueba e Wallyson e Gustavo Henrique.