Série D: Ferroviária-SP e Esportivo-RS lutam por vaga nas quartas

Os últimos cinco classificados às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro serão conhecidos neste domingo (3). A TV Brasil transmite ao vivo, a partir das 16h (horário de Brasília), o segundo jogo do confronto entre Ferroviária-SP e Esportivo-RS, pelas oitavas de final da competição, direto da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

🚂💨 Ferroviária x Esportivo-RS 🔵⚪

🏆 Brasileiro Série D

🗓 03/10 - domingo

⏱ 16h

🏟 Fonte Luminosa

📺 TV Brasil e Elevensports (https://t.co/4Rotkp510j)



— Ferroviária (@afeoficial) October 3, 2021

Na partida de ida, há uma semana, os paulistas venceram por 2 a 1 na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). O atacante Gleyson e o zagueiro Bruno Leonardo abriram vantagem para a Locomotiva, mas o atacante Batista, nos acréscimos da etapa final, descontou para o Alviazul, que precisa ganhar o duelo de volta por dois ou mais gols de diferença para seguir adiante. Em caso de empate, a equipe grená será a classificada.

Assim como em Bento Gonçalves, o duelo em Araraquara terá presença de torcedores. A prefeitura local emitiu um decreto liberando a utilização de até 30% da capacidade do estádio, o que representa 7,5 mil pessoas. O público terá de apresentar o cartão de vacinação com as duas doses (ou a dose única) da vacina contra a covid-19. Aqueles que tomaram só a primeira dose precisam comprovar o teste negativo para o vírus em exame PCR (prazo inferior a 48h) ou de antígeno (prazo de 24h).

Dona da melhor campanha geral da Série D até o momento (40 pontos) e invicta há 16 partidas, a Ferroviária tem força quase máxima para o confronto. Contundido, o volante Nando Carandina é o único desfalque do time grená, que ainda ostenta a defesa menos vazada da competição (seis gols sofridos). Se repetir a formação do jogo de ida, o técnico Elano Blumer deve escalar Saulo; Gustavo Medina, Bruno Leonardo e Léo Rigo; Bernardo, Marquinhos, Ian Luccas e Bruno Santos; Júlio Vitor, Gleyson e Jefinho.

Com 21 pontos somados no campeonato (pior desempenho entre os 16 remanescentes da Série D), o Esportivo também não tem desfalques para o duelo no interior paulista. O técnico Rogério Zimmermann deve mandar a campo o mesmo time da semana passada, com Otávio Passos; Gutierrez, Milanez, Dumas e Rennan; Chicão, Cafu, Norton, e Lailson; Batista e Afonso.

Outros duelos

Quatro outros confrontos decisivos ocorrerão neste domingo (2). Mais cedo, às 15h, o Moto Club-MA recebe o América-RN no Nhozinho Santos, em São Luís. Na partida de ida, em Natal, há uma semana, o Mecão levou a melhor por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. No mesmo horário, o Campinense-PB visita o Guarany-CE no Junco, em Sobral (CE). Os paraibanos também se classificam se o jogo de volta terminar empatado, já que venceram o primeiro duelo, em Campina Grande (PB), por 2 a 1.

Às 16h, o ABC-RN pega o 4 de Julho-PI no Frasqueirão, em Natal. No primeiro jogo, em Piripiri (PI), as equipes empataram por 1 a 1. Também às 16h, na Arena Verde, em Paragominas (PA), o time da casa mede forças com o Atlético-CE. Os cearenses ganharam o duelo da última semana por 2 a 0 e se classificam até mesmo se perderem por um gol de diferença. O Paragominas-PA avança se ganhar por três ou mais gols no tempo normal.

Nas quartas de final, a equipe de melhor campanha geral terá pela frente o time de pior pontuação entre os classificados. O segundo com mais pontos somados enfrenta o penúltimo e assim sucessivamente. Os quatro clubes que atingirem as semifinais garantem acesso à Série C do ano que vem.