Série D: quartas de final começam com equipes mirando acesso

A conquista do título é o grande objetivo das equipes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, um alvo que não pode ser desconsiderado é a busca pelo acesso à próxima edição da Série C. E a definição das equipes que seguirão para a terceirona em 2022 começa a ser definida justamente neste sábado (9), com a disputa das duas partidas de ida das quartas de final da competição (ambas transmitidas ao vivo pela TV Brasil).

As duas equipes que primeiro entram em campo neste sábado são Uberlândia e Aparecidense, que, a partir das 15h (horário de Brasília), medem forças no Parque do Sabiá. E o time da casa valoriza demais a possibilidade do acesso, como afirma o técnico Chiquinho Lima: “O que passamos aos atletas é que este é o jogo. Sabemos o quanto foi desafiador chegar até aqui, e são 180 minutos nos quais temos que colocar toda a nossa energia e positividade, porque sabemos a importância de subir de divisão”.

Percepção semelhante tem o comandante da Aparecidense, Thiago Carvalho: “Conseguir o acesso à Série C representa alcançar o objetivo principal. Poder coroar o trabalho. Estamos fazendo grandes campeonatos, e mais uma vez chegando, isso mostra que o trabalho é bem-feito, mostra que tudo vem dando certo. E o acesso seria algo para confirmar tudo isso”.

Porém, o treinador do Camaleão diz que vencer este desafio não será fácil: “A expectativa é de um jogo muito difícil, pois enfrentaremos uma equipe de muita qualidade. Assim, precisamos, mais uma vez, estar preparados para tudo. Fazendo as melhores escolhas, tomando as melhores decisões dentro de campo, para que sejamos merecedores de vencer o jogo”.

Confronto na Arena das Dunas

A partir das 17h30 será a vez de o América-RN enfrentar a Campinense na Arena das Dunas. A expectativa do técnico do Mecão, Renatinho Potiguar, é a melhor possível para a partida, na qual contará com o apoio da torcida: “Esperamos que o torcedor venha para apoiar a equipe, os atletas estão correspondendo, dando o seu melhor, e esperamos que o torcedor venha e faça uma festa bonita, que possa apoiar bastante a equipe”.

Avisa lá que o Mecão tá classificado. Falta só mais uma fase para conseguir o acesso! 🔴⚪️ pic.twitter.com/A481dvejdk — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) October 3, 2021

Mas apesar da animação, o treinador declarou que, em um confronto tão equilibrado, o resultado será definido nos detalhes: “Acho que são duas equipes grandes, e, nesse mata-mata de acesso, a equipe que errar menos, que entrar mais concentrada, que tiver mais qualidade na hora das definições, vai acabar tendo o acesso. Espero que o América possa estar bem nessas duas partidas e alcance o objetivo tão almejado”.

Avaliação parecida faz o técnico da Campinense, Ranielle Ribeiro, que não espera facilidade fora de casa: “Na minha opinião, este será um confronto definido nos detalhes, detalhes de alguns movimentos treinados para pegar o adversário de surpresa”.

Para esta partida Ranielle Ribeiro tem uma notícia positiva, terá o elenco completo após o retorno do lateral João e do zagueiro Ítalo, que desfalcaram a equipe no último jogo.

Jogos de domingo

Os jogos de ida das quartas de final da Série D continuam no próximo domingo (10), com o Atlético-CE pegando a Ferroviária, no Domingão a partir das 15h, e o Caxias enfrentando o ABC, no Centenário a partir das 17h30. As partidas de volta acontecem nos dias 16 e 17 de outubro.