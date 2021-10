Tênis: Melo e Dodig disputam semifinal de duplas em Indian Wells

A parceria do brasileiro Marcelo Melo com o croata Ivan Dodig pode garantir na noite desta sexta-feira (15) presença na decisão do título de de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (Estados Unidos). Melo e Dodig entram em quadra às 23h30 (horário de Brasília) para a semifinal contra o australiano John Peers e o eslovaco Filip Polasec. Em caso de vitória da parceria Brasil-Croácia, será a primeira vez que os tenistas chegam à um final a decisão de reatarem a dupla em setembro.

Atualmente Melo ocupa a 21ª posilção no ranking de duplas, e Dodig é o 12º. A parceria Brasil- Croácia avançou à semi no início da madrugada desta sexta, ao superaram os italianos Fábio Fognini e Lorenzo Sonego, em um jogo emocionante, definido no tie-break. Melo e Dodig levaram a melhor por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 4/6, e 10/8).

O jogo desta noite , valendo vaga na final, tem tudo para ser equilibrado: Peers figura na 23ª colocação e Polasek na 10ª. Os adversários da dupla brasileira se classificaram à semi após derrotarem os croatas Nikola Metkic (2º) e Mate Pavic (1º) por 6/2 e 6/3.

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray também disputram o torneio da Califórnia, mas caíram na estreia, ao perderem para os alemães Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff, por 2 sets a 0 (duplo 6/4).