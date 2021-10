Vôlei: Minas Tênis rescinde contrato com Maurício, atleta da seleção

O Minas Tênis Clube rescindiu o contrato do central Maurício Souza, integrante da seleção brasileira masculina de vôlei , menos de 24 horas após anunciar a suspensão do atleta. Na tarde desta quarta-feira (27), o clube fez o comunicado em nota oficial.

COMUNICADO OFICIAL - MAURÍCIO SOUZA



O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube. — Minas Tênis Clube (de 😷) (@MinasTenisClube) October 27, 2021

A decisão ocorre após intensa repercussão negativa nas redes sociais, desencadeada depois de postagens de teor homofóbico feitas pelo atleta no Instagram.

Nesta quarta (27), o clube mineiro foi sucinto ao anunciar o término do vínculo. Ontem (26), no entanto, afirmou no Twitter, ao justificar a suspensão do jogador, que “não aceita manifestações intolerantes, racistas, preconceituosas e homofóbicas, e que intensificará campanhas internas em prol da diversidade, respeito e união, por serem causas importantes e alinhadas com os valores institucionais”.

O posicionamento do Minas Tênis na noite desta terça (27) ocorreu após dois patrocionadores da equipe masculina de vôlei - Fiat e Gerdau - terem pressionado o clube a punir o atleta, devido a postagens de conteúdo homofóbico realizadas por ele.

Maurício Souza, jogador da seleção brasileira de vôlei, chegou a publicar ontem mesmo, logo após o anúncio de sua suspensão, um pedido de desculpas no Twitter, embora as postagens de teor homofóbico tenham sido publicadas no Instagram, onde ele tem mais de 400 mil seguidores. No Twitter, o central do Minas é seguido por menos de dois mil internautas.