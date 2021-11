Avaí e CSA empatam na abertura da 35ª rodada da Série B

Na partida que abriu a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí arrancou empate de 1 a 1 com o CSA, na noite desta segunda-feira (8) no estádio da Ressacada.

Com este resultado o Leão da Ilha ficou na 3ª posição da classificação com 58 pontos. Já o Azulão alcançou a 4ª posição com 55 pontos.

O CSA abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Dellatorre. Porém, aos 23 da etapa final, Getúlio marcou de cabeça para garantir o empate do Avaí.

O Azulão volta a entrar em campo pela competição na próxima sexta-feira (12), contra o Confiança. Um dia depois o Leão visita o Guarani.