Guarani derrota Brasil de Pelotas e segue na briga pelo acesso

O Guarani derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0 no estádio Bento Freitas, em Pelotas, na noite desta quarta-feira (10) pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Guarani vence em Pelotas e chega a quatro jogos de invencibilidade na Série B https://t.co/6YKgluEUUm



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/3iSG4mWOrk — Guarani FC (@oficialguarani) November 10, 2021

O gol da vitória foi marcado pelo volante Bruno Silva, aos sete minutos da etapa final, de cabeça após cobrança de escanteio.

Com os três pontos, o Bugre chegou aos 56 e ingressou no G4, ocupando a 4ª posição. Agora, o time de Campinas torcerá por tropeços de Goiás e CRB, que ainda entram em campo nesta quarta-feira.

O Brasil de Pelotas é o lanterna do torneio com apenas 23 pontos e já foi rebaixado para a Série C. Na próxima rodada, em um confronto direto na parte de cima da tabela, o Guarani recebe o Avaí no sábado (13). Um dia depois o Brasil vai até o Paraná para enfrentar o Coritiba.