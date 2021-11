Hamilton espera acompanhar Neymar no jogo da seleção

Lewis Hamilton fez um aceno aos fãs brasileiros, nesta quarta-feira (10), ao se referir ao atacante Neymar antes de um grande fim de semana no qual o britânico lutará pela vitória no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes disse aos jornalistas que espera ver o amigo na partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo entre Brasil e Colômbia, no estádio do Corinthians, na noite da próxima quinta-feira (11).

“Tenho muito contato com o Neymar, com bastante frequência, estávamos conversando hoje mais cedo na verdade”, disse o britânico em entrevista coletiva em evento da patrocinadora Petronas.

“Sei que ele vai jogar amanhã, eu realmente quero ir e acompanhar o jogo”, declarou.

Neymar e Hamilton já se encontraram várias vezes no passado, com o brasileiro uma vez se referindo ao heptacampeão de Fórmula 1 como um “irmão de outra mãe”.

A Fórmula 1 tem apenas atividades com a mídia na quinta-feira, com a ação na pista começando na sexta-feira, com treino e uma sessão de qualificação para a corrida de velocidade de sábado.

Hamilton está 19 pontos atrás de Max Verstappen, da Red Bull, no campeonato, com quatro corridas restantes, incluindo a prova em Interlagos.

A Mercedes está apenas um ponto à frente da Red Bull no campeonato de construtores.