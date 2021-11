Manchester United demite técnico Ole Gunnar Solskjaer

O Manchester United (Inglaterra) demitiu o técnico Ole Gunnar Solskjaer neste domingo (21), após uma derrota por 4 a 1 para o Watford (Inglaterra) que deixou o time do Old Trafford na sétima colocação do Campeonato Inglês.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC