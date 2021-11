"Me sinto cada dia melhor", diz Pelé em publicação em rede social

O astro do futebol Pelé disse nesta quarta-feira que se sente "cada dia melhor", quase dois meses depois de deixar o hospital após a remoção de um tumor no cólon.

"Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor", escreveu Pelé no Twitter, em mensagem acompanhada de uma foto sua com máscara. "Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente."

Sua mensagem, entretanto, não deu nenhuma indicação de como sua quimioterapia estava progredindo.

Pelé, que fez 81 anos em outubro, disse em setembro que faria quimioterapia para um tumor que foi descoberto durante exames médicos de rotina em São Paulo.

O ex-jogador do Santos, New York Cosmos e da seleção brasileira tem sofrido uma série de problemas de saúde na última década, principalmente no quadril.

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, Pelé é o único jogador de futebol do sexo masculino a conquistar três títulos de campeão mundial, recebendo o troféu pelo Brasil em 1958, 1962 e 1970.

Com uma carreira brilhante no futebol, Pelé já marcou mais de mil gols e transcendeu o esporte para se tornar um dos rostos mais conhecidos do planeta.

* Texto em parceria com Andrew Downie, em Londres