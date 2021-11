Seleção feminina: Érika sofre lesão no joelho e dá lugar a Gabi Nunes

A técnica Pia Sundhage promoveu nesta quarta-feira (10) uma alteração na convocação da seleção brasileira para o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que será disputado em Manaus entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro. A zagueira Érika, do Corinthians, foi cortada por lesão e deu lugar à atacante Gabi Nunes, do Madrid CFF (Espanha).

Gabi Nunes, do Madrid CFF, é convocada para defender a Seleção Feminina no Torneio Internacional de Manaus.



A atacante substitui a zagueira Érika, do Corinthians, desconvocada após sofrer uma lesão no joelho direito. Desejamos uma boa e pronta recuperação para a @Erikac_09! pic.twitter.com/Qy0BNinlSf — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 10, 2021

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disse ter sido informada pelo departamento médico do Timão que Érika rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito durante um dos treinamentos no Paraguai, onde o clube alvinegro disputa a Libertadores Feminina.

Gabi Nunes, por sua vez, retorna à seleção nacional após quatro anos. A última convocação havia sido em 2017, para o Torneio Internacional das Nações, nos Estados Unidos. A atacante de 24 anos superou três lesões ligamentares no joelho e é a maior artilheira da história do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Antes de rumar para a Espanha, Gabi fez história no Corinthians, ao lado de Érika, conquistando duas Libertadores, dois Brasileiros, dois Campeonatos Paulistas e uma Copa do Brasil. Pelo Timão, ela balançou as redes 77 vezes em 115 partidas.

Com a convocação de Gabi, o Madrid CFF passa a dividir com o Palmeiras o posto de time com mais atletas na seleção: cinco. Além dela, o clube espanhol está representado no time de Pia pelas zagueiras Antonia e Daiane e pelas atacantes Kerolin e Geyse.