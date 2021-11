Série B: Coritiba derrota Operário por 3 a 1 no Couto Pereira

O Coritiba derrotou o Operário por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (3) no estádio Couto Pereira, e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos. Já o Fantasma ficou na 12ª posição com 41 pontos.

#CFCxOPE - 3x1 - SEGUIMOS! 💚💚💚 Rumo ao nosso objetivo. O próximo jogo é fora, sábado, contra o Náutico. Foi lindo hoje, com a presença de vocês! 🇳🇬 #SempreCoxa #CoxaDoido pic.twitter.com/B0psVr41hq — Coritiba (@Coritiba) November 3, 2021

Após um primeiro tempo sem gols, o Coxa abriu o placar aos 2 minutos da etapa final, com o zagueiro Luciano Castán após cobrança de escanteio. O 2 a 0 veio 5 minutos depois, com Waguininho, após passe de Léo Gamalho.

Aos 11 minutos os papéis se inverteram, com Waguininho tocando para o artilheiro Léo Gamalho deixar o dele. Aos 18 minutos o Operário ainda descontou com Felipe Garcia. Porém, a vitória final ficou mesmo com os donos da casa.

O líder da Série B volta a entrar em campo sábado (6), quando visita o Náutico nos Aflitos. No mesmo dia o Operário recebe o Goiás.