Tsitsipas desiste do ATP Finals devido a lesão no cotovelo direito

O grego Stefanos Tsitsipas desistiu do ATP Finals devido a uma lesão no cotovelo, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (17).

Tsitsipas, que venceu o torneio em 2019, perdeu para o russo Andrey Rublev na partida de estreia por um duplo 6-4, na segunda-feira (15), pelo Grupo Verde, e enfrentaria Casper Ruud no confronto seguinte.

Mas a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) disse que o número quatro do mundo sofreu uma lesão no cotovelo direito e que não participará mais do evento em Turim.

Número 12 do ranking, o britânico Cameron Norrie substituirá Tsitsipas, que luta com a lesão desde que desistiu da segunda rodada do ATP 1000 de Paris no início deste mês.

Sua desistência vem na esteira do abandono de Matteo Berrettini nesta terça-feira (16) depois de sofrer uma lesão abdominal em sua partida de estreia contra Alexander Zverev. Ele foi substituído pelo compatriota italiano Jannick Sinner.