NFL adia três jogos por causa de aumento de casos de covid-19

A NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos) adiou jogos pela primeira vez em toda a temporada por causa de surtos do novo coronavírus (covid-19). Três confrontos foram reprogramados do fim de semana para o início da semana que vem, informou a entidade nesta sexta-feira (17).

Week 15 NFL Schedule Changes pic.twitter.com/coyfbim02X — NFL (@NFL) December 17, 2021

O Cleveland Browns, que enfrentaria o Las Vegas Raiders em um confronto da Semana 15 no sábado (18), agora jogará na segunda-feira (20), disse a NFL em um comunicado à imprensa.

O jogo entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams e o confronto envolvendo Washington Football Team e Philadelphia Eagles, que estavam originalmente marcados para domingo (19), agora acontecerão na terça-feira (21).

A decisão da NFL, que discutiu a medida com a associação de jogadores da liga (NFLPA), ocorre no momento em que a variante altamente contagiosa Ômicron ameaça intensificar um aumento já alarmante de casos de covid-19 na América do Norte.

“Fizemos essas mudanças de cronograma com base no conselho médico e após discussão com a NFLPA, pois estamos vendo uma nova forma altamente transmissível do vírus esta semana, resultando em um aumento substancial de casos em toda a liga”, disse a NFL.

O Cleveland, que está a um jogo do primeiro lugar na divisão AFC Norte, colocou cerca de 20 jogadores, incluindo seus dois quarterbacks, na lista de covid-19 nesta semana.