Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz conquistam Prêmio Brasil Olímpico

Após um ano de 2021 repleto de conquistas (com os ouros olímpico e mundial) Rebeca Andrade foi escolhida nesta terça-feira (7) como a Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico entre as mulheres, superando outras duas medalhistas nos Jogos de Tóquio: Ana Marcela Cunha (maratona aquática) e Rayssa Leal (skate).

Entre os homens a conquista ficou com Isaquias Queiroz (canoagem), que bateu o primeiro medalhista de ouro olímpico do surfe Ítalo Ferreira e Hebert Conceição (boxe). Com a vitória alcançada no palco do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, o baiano se tornou o maior vencedor da história do prêmio, com quatro conquistas.

OS MELHORES DE 2021 🏆🇧🇷



Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz são eleitos os ATLETAS DO ANO!



Juntos, conseguiram 🥇🥇🥈 em #Tóquio2020. E agora conquistam o Prêmio Brasil Olímpico.



UMA DUPLA DE MUITO RESPEITO! 👊🏾 pic.twitter.com/lZRCHS7huG — Time Brasil (@timebrasil) December 8, 2021

Prêmio da Galera

Quem também brilhou foi a jogadora de vôlei Fernanda Garay, que foi escolhida como Atleta da Torcida. A atleta, que teve atuação de destaque na conquista da prata pelo Brasil nos Jogos de Tóquio, venceu uma eleição entre 20 concorrentes que contou com mais de 400 mil votos.

É CAMPEÃ! É CAMPEÃ! 🏐🇧🇷



Pode colocar mais um 🏆 na conta da Fernanda Garay.



🥇🥈em @JogosOlimpicos e agora campeã do prêmio Atleta da Torcida!



Os fãs do @volei votaram em peso na 👑 Garay! 😍 pic.twitter.com/o9ogxsF1iX — Time Brasil (@timebrasil) December 8, 2021

Troféu Adhemar Ferreira

Outra homenageada da noite foi a ex-jogadora de basquete Janeth Arcain, que recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, concedido às personalidades esportivas detentoras de valores que marcaram a vida e a carreira do saltador (ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo).

Técnicos

Além dos atletas foram premiados os técnicos. O COB escolheu os seis treinadores campeões na Olimpíada do Japão: Fernando Possenti (maratonas aquáticas), Francisco Porath (ginástica artística), Javier Torres (vela), Lauro Souza (canoagem velocidade) e Mateus Alves (boxe) nas modalidades individuais e André Jardine (técnico da seleção brasileira de futebol) nas coletivas.

Hall da Fama

Um pouco antes do início da da premiação foi realizada a cerimônia de entrada no Hall da Fama de quatro nomes: Magic Paula, campeã mundial de basquete em 1994 e prata nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996, Sebastián Cuattrin, 11 medalhas em Jogos Pan-americanos na canoagem velocidade, Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo, e Tetsuo Okamoto, primeiro medalhista olímpico da natação brasileira.

Vencedores por modalidade

A noite também foi de homenagear os destaques por modalidade, que são os seguintes:

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Fabrício Veríssimo

Basquete 5 x 5 - Clarissa dos Santos

Beisebol - Thyago Vieira

Boxe - Hebert Conceição

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing - Renato Rezende

Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve - Michel Macedo

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Felipe Ho Foganholo

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Duda Arakaki

Golfe - Alexandre Rocha

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Parro

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama e Indor - Vinicius Vaz

Judô - Mayra Aguiar

Karatê – Vinícius Figueira

Levantamento de Pesos - Jaqueline Ferreira

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Nado Artístico - Laura Miccuci e Luisa Borges

Natação - Bruno Fratus

Pentatlo Moderno - Danilo Fagundes

Polo Aquático - Ana Beatriz Mantellato

Remo - Lucas Verthein

Rugby - Isadora Cerullo

Saltos Ornamentais - Kawan Pereira

Skate - Rayssa Leal

Softbol - Mariana Pereira

Surfe - Italo Ferreira

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Luisa Stefani e Laura Pigossi

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D’Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triathlon – Vittoria Lopes

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei – Fernanda Garay

Vôlei de Praia - Duda Lisboa

Wrestling - Laís Nunes