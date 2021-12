Samuel Eto'o é eleito presidente da federação de futebol de Camarões

O ex-atacante Samuel Eto'o, escolhido quatro vezes o melhor jogador de futebol da África, foi eleito presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) neste sábado (11), um mês antes de seu país sediar a Copa das Nações Africanas.

O ex-jogador, que conquistou a Liga dos Campeões com o Barcelona e com a Inter de Milão, venceu a eleição com 43 votos de membros da assembleia geral da Fecafoot.

Seidou Mbombo Njoya, atual presidente e que também é vice-presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), obteve 31 votos.

@SamuelEtoo élu Président de la Fédération Camerounaise de Football. Il remporte l'élection à ce poste avec 43 voix contre 31 pour @MbomboSeidou. #ElectionFederale2021 pic.twitter.com/FWJ60g7NWW — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) December 11, 2021

Eto'o, de 40 anos, assumirá uma organização há muito manchada por disputas internas, má administração e alegações de corrupção. A Fifa já interveio várias vezes para acabar com brigas entre dirigentes da entidade.

Eto'o havia sido inicialmente impedido de concorrer porque também é cidadão espanhol, mas a decisão de que candidatos com dupla nacionalidade não poderiam concorrer ao cargo foi contestada e depois abandonada.

Ele recebeu amplo apoio de muitos ex-companheiros de equipe e fez uma campanha de alto perfil, durante a qual se comprometeu a livrar o futebol de Camarões da corrupção.

Camarões sediará a Copa Africana de Nações entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022. O país foi destituído do direito de realizar o torneio em 2019 por causa de atrasos na preparação e preocupações com a segurança.

Eto'o venceu o torneio duas vezes com os Leões Indomáveis durante seu período como jogador da seleção camaronesa.