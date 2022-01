Anfitriã Ash Barty derrota Keys e chega à final do Aberto da Austrália

A tenista Ash Barty está a uma vitória de encerrar a espera de 44 anos por uma campeã feita em casa após derrotar a norte-americana Madison Keys por 6-1 e 6-3 na semifinal do Aberto da Austrália nesta quinta-feira.

A campeã de Wimbledon continuou sua campanha memorável em Melbourne Park e chegou à final do torneio sem perder um set, cedendo apenas 21 games em seis partidas.

A vitória no sábado (29) tornaria Barty a primeira australiana a conquistar o torneio em casa desde Chris O'Neil, em 1978.

