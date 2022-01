Medvedev sai atrás, vira placar e avança à semi do Aberto da Austrália

O primeiro cabeça de chave Daniil Medvedev se recuperou após começar perdendo por dois sets e salvou um match point contra o canadense Felix Auger-Aliassime para chegar às semifinais do Aberto da Austrália, vencendo com parciais de 6/7(4,) 3/6, 7/6(2), 7/5 e 6/4 nesta quarta-feira (26).

Never count @DaniilMedwed out 🙅‍♂️



From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022

O russo de 25 anos parecia encurralado por grande parte da partida, enquanto Auger-Aliassime exibiu um jogo de primeira na Rod Laver Arena.

Mas Medvedev simplesmente se recusou a entregar, e reverteu uma vantagem de dois sets pela segunda vez em sua carreira, marcando um duela pela semifinal contra o grego Stefanos Tsitsipas, a quem derrotou no mesmo palco um ano atrás.

Foi o tipo de resiliência que marcou muitos jogos do eneacampeão do Aberto da Austrália Novak Djokovic, que está ausente da disputa deste ano, e Medvedev, atual campeão do Aberto dos EUA, disse que se inspirou no sérvio para sair da enrascada.

"Com dois sets a zero eu não estava jogando meu melhor, e Felix estava jogando de maneira inacreditável, sacando de maneira inacreditável, ele tinha me dominado completamente, para ser honesto. Eu não sabia o que fazer, então pensei 'o que Novak faria?'", disse Medvedev na quadra, escutando algumas vaias em seguida. "O que me veio à mente foi que eu pensei que se Felix quisesse ganhar, ele teria de lutar pelo último ponto", disse o russo. "Eu consegui aumentar o meu nível e quando fecharam o teto, eu senti o embalo e comecei a sacar melhor."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.