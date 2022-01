Copinha: Internacional fecha 1ª fase com aproveitamento perfeito

O Internacional superou o União Mogi por 3 a 0, nesta segunda-feira (10) no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Desta forma o Colorado garantiu a primeira posição do Grupo 25 da Copinha, se credenciando a enfrentar o Flamengo de Guarulhos no mata-mata.

A vitória do time gaúcho sobre o União Mogi foi alcançada com gols de João Félix, Samuel e Vitinho.

Timão 100%

Já no estádio Martins Pereira o Corinthians, com uma escalação alternativa, bateu o São José-SP por 2 a 0. Este triunfo deu ao Timão o aproveitamento perfeito na primeira fase da competição.

Após o triunfo obtido graças a gols do meia Pedro, de apenas 15 anos, e de Giovane o Corinthians pegará o Ituano na próxima fase.

Outros jogos desta segunda:

Matonense 2 x 3 Fluminense

Atlético Matogrossense 3 x 2 Monte Azul

Aquidauanense 0 x 0 Guarani

Jacuipense 6 x 0 Fast

São José 2 x 3 XV de Piracicaba

Concórdia 0 x 3 Ituano

Fluminense-PI 0 x 1 Bragantino

Santana 0 x 1 Guarulhos

Volta Redonda 6 x 1 Mauense

Canaã 2 x 1 AA Portuguesa

Votuporanguense 1 x 1 Bahia

Tanabi 0 x 2 Vila Nova

Manthiqueira 0 x 5 Vitória

Suzano 1 x 2 Fortaleza

Jaguariuna 0 x 3 ABC

São Raimundo 0 x 1 Portuguesa

AA Flamengo 1 x 1 Avaí

Juventus 0 x 1 CRB

Confiança 1 x 5 Ponte Preta

Resende 1 x 1 River

Camaçariense 0 x 2 Santo André

Mauá 0 x 0 Atlético-GO