Eriksen é contratado pelo Brentford sete meses após desmaio na Euro

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen foi contratado pelo Brentford, clube da Premier League, nesta segunda-feira (31), sete meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa.

Eriksen, que desmaiou durante o jogo contra a Finlândia em Copenhague e recebeu tratamento cardiopulmonar diante de torcedores e companheiros de equipe chocados, assinou com o Brentford como agente livre pelo restante da temporada.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season



📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp