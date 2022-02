Salah brilha, Egito vira o jogo e vai às semifinais da Copa das Nações

Mohamed Salah marcou o gol de empate e deu o passe para o gol que selou a vitória do Egito por 2 a 1 sobre o Marrocos após prorrogação em jogo das quartas de final da Copa das Nações Africanas neste domingo (30).

Marrocos saiu na frente aos sete minutos do primeiro tempo com um pênalti convertido por Sofiane Boufal no Estádio Ahmadou Ahidjo, mas o Egito passou a dominar o jogo na segunda etapa, com Salah empatando aos 8 minutos.

O atacante do Liverpool, então, apareceu novamente para dar o passe para Mahmoud Trezeguet selar a virada aos 10 minutos da prorrogação.

O Egito enfrenta agora a seleção anfitriã, Camarões, na semifinal em Yaoundé, na quinta-feira (3), celebrando um desempenho bom após um início vagaroso no torneio.

A vitória deste domingo (30) mantém o Egito com chances de aumentar o seu número recorde de títulos africanos para oito, e condenou o Marrocos a mais um fracasso - o país alcançou as semifinais da Copa das Nações Africanas pela última vez em 2004.

O time marroquino começou com tudo, com o lateral-direito Achraf Hakimi sendo derrubado aos cinco minutos por Ayman Ashraf e o pênalti foi marcado depois que o árbitro Maguette Ndiaye consultou o VAR.

Mas o Egito voltou ao jogo quando começou a dominar a posse de bola e Salah empatou ao aproveitar rebote do goleiro marroquino Yassine Bounou em cabeceio de Mohamed Abdelmoneim.

O Egito continuou a pressionar pelo gol, embora Nayef Aguerd estivesse a centímetros de restaurar a liderança de Marrocos com uma cabeçada aos 36 minutos da segunda etapa após cobrança falta que o goleiro egípcio Mohamed Abougabal evitou praticamente em cima da linha em uma defesa dramática.

Abougabal havia entrado como titular substituindo Mohamed El Shenawy, mas se machucou na defesa e, embora tenha tentado permanecer, deixou o campo na prorrogação para dar lugar a Mohamed Sobhi, um goleiro sem experiência em competições - apenas o terceiro goleiro da seleção.

Sobhi não foi testado, no entanto, por uma equipe marroquina cansada, e Trezeguet completou a virada aos 10 minutos da prorrogação completando passe de Salah no segundo pau.

"Foi uma grande exibição contra uma equipe dura que dificultou muito nossa vida”, disse Salah. "Mas jogamos bem e conseguimos vencer e isso é o mais importante."

Senegal enfrenta Guiné Equatorial mais tarde no mesmo estádio no último dos confrontos das quartas de final.

