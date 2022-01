José Neto convoca para Pré-Mundial de basquete feminino

O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, José Neto, anunciou nesta quinta-feira (6) a convocação da equipe para a disputa do Pré-Mundial, que será realizado entre os dias 10 e 13 de fevereiro em Belgrado (Sérvia).

O Brasil está no torneio A, ao lado de Austrália, Sérvia e Coreia do Sul. Com as australianas já classificadas, Sérvia, Brasil e Coreia do Sul brigam por duas vagas.

“Como esta competição não proporciona para as equipes muito tempo de preparação, estamos fazendo a convocação levando em consideração uma base de atletas que estão aptas, em atividade, já adaptadas a nossa metodologia e proposta de jogo”, declarou José Neto.

O Mundial de Basquete Feminino será disputado entre 22 de setembro e 1 de outubro na Austrália, com a participação das 12 melhores seleções do mundo.

Relação de convocadas:

Armadoras: Débora Costa (CB Jairis-ESP), Alana Gonçalo (Melilla La Salle-ESP) e Lays da Silva (Santo André/Apaba).

Alas/Armadoras: Patty Teixeira (Sampaio Basquete) e Tainá Paixão (Akronos Moncalieri-ITA).

Alas: Isabela Ramona (Celje Basketball-ESL), Jeanne Flausino (Clube Galitos Aveiros-POR), Raphaella Monteiro (Benfica-POR), Thayná Silva (Sodiê Doces/Mesquita/LSB) e Mariane Carvalho (BC Horizont Minsk-BLR).

Alas/pivôs: Damiris Dantas (Minnesota Lynx) e Stephanie Soares (The Masters University-EUA).

Pivôs: Érika de Souza (CB Jairis-ESP) e Kamilla Cardoso (South Carolina Gamecocks-EUA).