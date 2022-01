Mbappé marca três gols e PSG avança às oitavas da Copa da França

O atual campeão PSG avançou com facilidade para as oitavas de final da Copa da França, nesta segunda-feira (3), quando Kylian Mbappé marcou três gols no segundo tempo após Presnel Kimpembe abrir o placar, garantindo à equipe uma vitória por 4 a 0 sobre o Vannes, da quarta divisão.

Le @PSG_inside démarre son année 2⃣0⃣2⃣2⃣ en beauté ! Victoire 4 à 0 dans ce 16e de finale de @coupedefrance ! ❤️💙



🏆 #CDF | #VOCPSG pic.twitter.com/M0qqyrEg9o — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2022

Com a ausência de vários titulares, incluindo o brasileiro Neymar, lesionado, e Lionel Messi, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, escalou uma equipe improvisada que dominou o jogo, embora tenha atuado em ritmo lento durante grande parte da disputa.

O goleiro do time da casa Clement Petrel evitou gols de Ander Herrera e Georginio Wijnaldum com boas defesas, antes de o zagueiro Kimpembe abrir o placar para os visitantes com um cabeceio à queima-roupa, aos 28 minutos.

Mbappé, que teve atuação discreta no primeiro tempo, dobrou a vantagem aos 14 do segundo tempo, depois de escapar de seus marcadores, e ampliou aos 26 ao completar boa jogada de Xavi Simons, de 18 anos.

Mbappé completou seu hat-trick cinco minutos depois, ao empurrar para o gol vazio após tabelar com Eric Ebimbe.

Edouard Michut, outro jogador de 18 anos que recebeu chance de Pochettino, acertou a trave antes de Petrel fazer outra boa defesa em finalização de Ebimbe nos momentos finais.