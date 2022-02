Sesi Bauru domina Minas e conquista a Copa Brasil de vôlei feminino

O Sesi Bauru conquistou pela primeira vez a Copa Brasil de vôlei feminino. Nesta segunda-feira (31), a equipe paulista derrotou o Itambé/Minas Tênis Clube por três sets a zero, com parciais de 25/18, 27/25 e 25/20, no ginásio Galegão, em Blumenau (SC). O título garantiu às campeãs um lugar na Supercopa Brasileira (onde enfrentarão o vencedor da Superliga Feminina).

O domínio bauruense só esteve ameaçado na segunda parcial, quando uma cravada da ponteira Pri Souza deixou o Minas a um ponto de fechar o set, com 24 a 23 no placar. Principal arma paulista na partida, o bloqueio foi decisivo. Primeiro, ajudando as campeãs a empatarem o duelo em 24 a 24. Depois, travando novo ataque de Pri Souza para fecharem em 27 a 25 e abrirem dois a zero. Ao todo, foram 12 pontos neste fundamento anotados no jogo. As minastenistas só levaram a melhor na rede três vezes. O confronto também foi marcado por várias provocações entre as atletas. Em alguns momentos, foi necessária a intervenção da arbitragem.

A campanha do Sesi Bauru foi quase perfeita, com um set perdido em três jogos. Na estreia, as paulistas derrotaram o Flamengo/Sesc Rio de Janeiro por três a um (25/11, 23/25, 25/19 e 26/24). Na semifinal, as bauruenses superaram o Dentil Praia Clube por três a zero (25/19, 26/24 e 25/18).

O foco das equipes volta a ser a Superliga, que está no segundo turno da primeira fase. Após 14 jogos, Minas ocupa a vice-liderança com 30 pontos, oito a frente do Praia Clube. O Sesi Bauru, que esteve em quadra 13 vezes, aparece em quarto, com 26 pontos, um atrás do Osasco/São Cristóvão Saúde (terceiro).

Se não venceu entre as mulheres, o Minas ficou com a taça no masculino. No último sábado (29), a equipe mineira (que atua como Fiat/Gerdau/Minas) conquistou o título da Copa Brasil pela primeira vez ao superar o Vôlei Renata por três sets a zero (25/18, 25/15 e 25/21), também no Galegão.

O Minas lidera a Superliga Masculina com 39 pontos e 100% de aproveitamento depois de 13 rodadas disputadas na primeira fase. São sete pontos de vantagem para o Sada Cruzeiro, segundo colocado. O Vôlei Renata soma 23 pontos e ocupa a quinta colocação.