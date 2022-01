Surfe: falta de ondas impede continuidade da etapa de Pipeline

Após dois dias de ação, a primeira etapa da temporada 2022 do Circuito Mundial de Surfe, que é disputada em Pipeline (Havaí), terá folga nesta segunda-feira (31) por causa da falta de boas ondas. Uma nova chamada será feita na terça-feira (1), a partir das 14h50 (horário de Brasília).

“A previsão indica que tem um novo swell [ondulação] a caminho, então não vamos ter competição hoje no Billabong Pro Pipeline”, disse a vice-presidente de circuitos e competições da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), Jessi Miley-Dyer.

The Men's and Women's Billabong Pro Pipeline are OFF for the day.

Next Call: 7:50 am HST@billabong1973 @sally_fitz pic.twitter.com/dNuQzoLO0z — World Surf League (@wsl) January 31, 2022

Primeiros dias de disputa

A etapa de Pipeline teve início no último sábado (29), com a disputa masculina. O destaque entre os brasileiros foi o campeão olímpico Ítalo Ferreira, que venceu sua bateria (contra o australiano Callum Robson e o peruano Miguel Tudela) para chegar à terceira fase. Além do potiguar, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Miguel Pupo, João Chianca e Deivid Silva também avançaram.

Um dia depois a vice-campeã mundial Tatiana Weston-Webb, única representante do Brasil entre as mulheres, ficou em segundo na bateria contra as havaianas Malia Manuel (que passou em primeiro) e Gabriela Bryan. Assim, a gaúcha enfrenta nas oitavas de final Moana Jones Wong, surfista local.