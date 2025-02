Justiça manda soltar mototaxista e universitário baleado no Rio

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mandou soltar o mototaxista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves e o estudante universitário Igor Melo de Carvalho, baleado por um policial militar reformado, que perseguia um suposto assaltante, na madrugada desta segunda-feira (24). Igor foi atingido nas costas e a bala causou ferimentos em diversos órgãos: rim, baço, intestino e estômago. Ele foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde está internado em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Militar e de amigos e parentes, Igor saía como passageiro de mototáxi do bar onde trabalha, no bairro da Penha, na zona norte, quando começou a ser perseguido pelo carro de onde saíram os disparos. No carro estava o policial militar reformado, que atirou em direção à moto depois que esposa acusou o condutor de ter roubado o celular dela.

“Consta dos autos que a vítima teria imputado aos custodiados a suposta prática do crime de roubo e, após noticiar o fato ao seu marido, ambos teriam localizado os ora custodiados. Ambos alegam que o carona teria tentado efetuar disparos, oportunidade em que o marido da vítima teria disparado contra Igor. A vítima teria reconhecido os autores pela cor de camisa que utilizavam, mas não foram apreendidos com os custodiados nem a suposta arma do crime nem o telefone celular subtraído”, escreveu em sua decisão a juíza Rachel Assad da Cunha, da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

“Posteriormente, foram divulgados pela mídia e juntadas aos autos inúmeras informações que enfraquecem os indícios de autoria. Conforme consta dos documentos, Igor teria saído do trabalho e solicitado corrida através do aplicativo Uber, sendo certo que Thiago era o condutor que atendeu à solicitação”, acrescenta a juíza.