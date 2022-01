Tênis: Marcelo Melo é vice-campeão nas duplas do ATP 250 de Adelaide

O brasileiro Marcelo Melo alcançou neste domingo (9) o vice-campeonato de duplas do ATP 250 de Adelaide (Austrália). Ao lado do croata Ivan Dodig, o mineiro acabou derrotado pelos indianos Rohan Bopanna e Ramkumar Ramanathan por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8-6) e 6/1, em 1h21min.

“Não deu para nós hoje aqui. Eles jogaram muito bem. Tivemos algumas oportunidades no primeiro set, que acabamos não aproveitando, entre as quais um mini break na frente no tie-break. Poderia ter sido diferente o jogo, mas, às vezes, vem para o nosso lado, às vezes não vem. Depois, no segundo, eles acabaram quebrando em um game atípico, que estava 40/0, devolveram muito bem e os dois também sacaram muito bem, o que dificultou termos mais chances”, declarou Marcelo por meio de sua assessoria de imprensa.

Agora Melo e Dodig seguem na cidade australiana para a disputa de mais um ATP 250 como preparação para o Aberto da Austrália.