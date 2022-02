América-MG derrota Patrocinense por 2 a 0 no Campeonato Mineiro

O América-MG derrotou o Patrocinense por 2 a 0, nesta quarta-feira (16) no estádio Independência, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o triunfo o Coelho chegou aos 13 pontos.

O placar da partida foi aberto aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Alê finalizou de cabeça após receber cruzamento de Marlon. Aos 38 da etapa final Kawê dominou a bola, avançou e tocou para Henrique Almeida ampliar o marcador.

Na próxima rodada o Coelho visita a URT no sábado (19). Um dia depois o Patrocinense recebe o Tombense no estádio Pedro Alves do Nascimento.