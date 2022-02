Atlético-BA marca no fim e vence Bahia pela Copa do Nordeste

No confronto de equipes baianas pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, o Atlético-BA venceu o Bahia por 2 a 1 no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na tarde deste sábado (5).

🦅VENCEMOOOOS!!

Atlético de Alagoinhas vence o Bahia pela Copa do Nordeste



🔴Gols do Carcará

Iran⚽

Dionísio⚽



A festa foi linda nas arquibancadas, obrigado a cada torcedor que compareceu, nosso próximo compromisso é quarta-feira, em casa, contra o Unirb!! pic.twitter.com/nEE7WEZa50 — Alagoinhas Atlético Clube (@atletico_ba) February 5, 2022

O primeiro gol do jogo foi da equipe da capital. Aos 15 minutos, o meia Raí Nascimento aproveitou o desvio de cabeça de Marcelo Cirino e fez para o Esquadrão. Aos 37 o time da casa perdeu um jogador. O volante Lucas Alisson dividiu com Ignácio e levou o vermelho.

Mesmo com um a menos, o Carcará conseguiu empatar. O zagueiro Iran pegou o rebote da bola na trave e deixou tudo igual. O número de jogadores ficou igual quando o lateral Matheus Bahia acertou Thiaguinho com um carrinho violento e foi expulso aos quatro minutos da etapa final. O gol da vitória do Atlético saiu praticamente no último lance do jogo. Após o Bahia perder duas grandes oportunidades com o atacante Rodallega, o volante Dionísio finalizou a bola ajeitada de cabeça por Rael e fechou o placar.

Com essa vitória o Carcará subiu quatro posições e ocupa a vice-liderança do grupo A com 4 pontos em dois jogos. O Bahia também é o vice-líder, mas do grupo B, com três pontos em dois jogos. A próxima partida do time de Salvador será no sábado (12) contra o Globo na Fonte Nova. No mesmo dia o Atlético vai até João Pessoa para enfrentar o Botafogo-PB.

Porém, antes disso os times entram em campo pelo campeonato estadual. O Atlético, 3º colocado com seis pontos, recebe o Unirb na quarta-feira (9). O Bahia, 4º colocado com seis pontos, joga contra o Barcelona de Ilhéus na Fonte Nova também na quarta-feira (9).