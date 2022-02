Ypiranga vence Internacional no interior e assume ponta no Gaúcho

O Ypiranga venceu o Internacional por 3 a 1, na tarde deste sábado (5) no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo foi válido pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

#YPIxINT | 2T | ⏱ 50' - Fim de jogo em Erechim, Colorado é superado por 3 a 1. Na próxima rodada, enfrentaremos o Novo Hamburgo, quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. #VamoInter 🇦🇹



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/n6upkGWnbT — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 5, 2022

Depois de o jogo começar muito agitado, com um lance no qual a equipe da casa reclamou um possível pênalti de Heitor sobre Rodrigo Carioca aos três minutos, e um pênalti desperdiçado por Edenílson para o Inter aos nove, o Ypiranga abriu o placar aos 23 minutos. O lateral-direito colorado Heitor falhou na marcação, Rodrigo Carioca finalizou, o goleiro Daniel fez um milagre e o volante Lorran apenas concluiu para o fundo das redes.

O empate do time da capital saiu aos 46 minutos. Após passe de Victor Cuesta, Heitor cruzou na cabeça do Bruno Méndez, que mandou para o fundo do gol. Porém, logo no início da etapa final, o Ypiranga definiu o jogo. Aos cinco e aos seis minutos o atacante Erick marcou duas vezes e fechou o placar em 3 a 1.

Com esse resultado o time do interior assumiu a liderança da competição com nove pontos em quatro jogos. Para finalizar a rodada na ponta da tabela, o Ypiranga torce para que o Grêmio não derrote o Guarany de Bagé no próximo domingo (6), a partir das 19h30 (horário de Brasília). Já o Internacional caiu duas posições com o revés, passando para a 3ª com sete. O próximo jogo do Colorado será na próxima quarta (9) contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio a partir das 21h30.