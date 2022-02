Barcelona empata com o Napoli na Liga Europa

O Barcelona (Espanha) empatou em casa por 1 a 1 com o Napoli (Itália) no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (17), enquanto o Rangers (Escócia) surpreendeu o Borussia Dortmund (Alemanha) com uma vitória por 4 a 2.

O Barça dominou o jogo, mas desperdiçou muitas oportunidades. O primeiro gol foi dos italianos, com Piotr Zielinski finalizando um contra-ataque aos 29 minutos.

O atacante Ferran Torres empatou para a equipe espanhola pouco antes dos 15 do segundo tempo em cobrança de pênalti, após o árbitro de vídeo ver uma mão muito sutil de Juan Jesus após cruzamento de Adama Traoré dentro da área.

“Estou decepcionado com o resultado, não com o nosso jogo”, declarou o técnico Xavi Hernández em entrevista coletiva. “Jogamos bem e merecíamos muito mais. O resultado é muito injusto”, afirmou.

Em outros jogos, o Real Betis (Espanha) derrotou o Zenit São Petersburgo (Rússia) por 3 a 2 após marcar dois gols nos primeiros 20 minutos por meio de Guido Rodriguez e Willian José. O time russo empatou com dois gols em três minutos marcados por Artem Dzyuba e Malcom. No entanto, o veterano meio-campista Andrés Guardado fez o gol da vitória do Betis.

O Sheriff Tiraspol (Moldávia) venceu o Braga (Portugal) por 2 a 0 em casa, graças a gols de Sebastien Thill e Adama Traore. Porém, o resultado mais surpreendente veio da Alemanha, onde o Rangers derrotou o Borussia Dortmund, segundo colocado do Campeonato Alemão, por 4 a 2.

FULL-TIME: Borussia Dortmund 2-4 Rangers | #UEL



💙 A superb team performance from #RangersFC. pic.twitter.com/fH6DXjsBjW — Rangers Football Club (@RangersFC) February 17, 2022

Mais tarde o Porto (Portugal) derrotou a Lazio (Itália) de virada por 2 a 1, e a Atalanta (Itália) também se recuperou de uma desvantagem para bater o Olympiakos (Grécia) por 2 a 1 em casa.

⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido



🔵⚪ FC Porto 2-1 SS Lazio



⚽23' Zaccagni [0-1]

⚽37' Toni Martínez [1-1]

⚽49' Toni Martínez [2-1]#FCPorto #FCPSSL #UEL pic.twitter.com/8XA5gp4Vsk — FC Porto (@FCPorto) February 17, 2022

Na Alemanha, o Leipzig (Alemanha) empatou por 2 a 2 com a Real Sociedad (Espanha) e, na Espanha, o Sevilla (Espanha), segundo colocado do Campeonato Espanhol, venceu o Dinamo Zagreb (Croácia) por 3 a 1.

