Bielorrussa pede punição aos responsáveis por sua saída de Tóquio 2020

A velocista bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya, que desertou nos Jogos de Tóquio do ano passado, disse à Reuters nesta sexta-feira (4) que lutou muito para que os Estados Unidos punissem os responsáveis ​​por sua saída antecipada da Olimpíada e que espera que órgãos esportivos internacionais se juntem para puni-los.

"Eles me privaram do meu direito de participar dos Jogos Olímpicos e acho que deveriam ser impostas sanções contra eles", disse Tsimanouskaya à Reuters. "Gostaria também que o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a federação internacional [World Athletics] respondessem a este caso e tomassem decisões sobre as pessoas que participaram da tentativa de me tirar de Tóquio."