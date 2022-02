Botafogo derrota Madureira e assume a liderança do Carioca

O Botafogo derrotou o Madureira por 4 a 2, de virada nesta quinta-feira (3) no estádio Nilton Santos, e assumiu a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 7 pontos conquistados, mesma pontuação de Flamengo e Vasco, que aparecem, respectivamente, na segunda e terceira posições.

QUE VITÓRIA, MEU FOGÃO! 🔥⚽️



Botafogo sai perdendo por 2 a 0, mas reage no segundo tempo e supera o Madureira por 4 a 2. Kanu, Diego Gonçalves, Carli e Raí marcaram para o Glorioso. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/NjSoFEkixM — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 3, 2022

O Tricolor suburbano chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0 com gols do atacante Pipico. Porém, o Alvinegro conseguiu a virada graças ao faro artilheiro dos zagueiros Kanu e Joel Carli, do meia Raí e do atacante Diego Gonçalves.

Na próxima rodada o Botafogo recebe o Nova Iguaçu, na segunda (7), e o Madureira o Vasco, um dia antes.