Mineiro: Atlético-MG mostra força e goleia Uberlândia

Mesmo com um time alternativo, o Atlético-MG goleou o Uberlândia por 4 a 0, nesta quarta-feira (2) no Parque do Sabiá, e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro com 7 pontos. A vice-liderança da competição é do América-MG, que bateu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão no encerramento da 3ª rodada.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! NO PARQUE DO SABIÁ, O ATLÉTICO GOLEIA O UBERLÂNDIA, 4 A 0, E SOMA MAIS TRÊS PONTOS EM SUA BUSCA PELO TRI DO ESTADUAL!



⚽️ Sasha, Arana, Fábio Gomes e Ademir marcaram para o Alvinegro.#VamoGalo #UECxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/ELtUcUs8dO — Atlético 😷 (@Atletico) February 3, 2022

Ainda sem contar com nomes importantes, como os atacantes Keno e Hulk, o meia Nacho, o goleiro Everson e o zagueiro Godín, o técnico Antonio Mohamed teve que usar algumas peças alternativas. Mas isso não foi problema para o atual campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, que abriu o placar com dois minutos, quando Eduardo Sasha marcou com liberdade após receber de Fábio Gomes. Nove minutos depois Arana ampliou a vantagem do Galo em cobrança de pênalti.

Na etapa final o Atlético-MG continuou muito superior e chegou à goleada graças a gols de Fábio Gomes e Ademir. O placar poderia ter sido ainda mais elástico, mas o goleiro Roballo defendeu pênalti cobrado por Echarporã.

Tropeço da Raposa

Quem tropeçou em casa na rodada foi o Cruzeiro, que perdeu de 2 a 0 para o América-MG. O Coelho venceu graças a gols de Alê e Patric.