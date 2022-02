Campeonato Carioca: Cano marca e Fluminense supera o Audax

Graças ao faro de gol do argentino Germán Cano, o Fluminense bateu o Andax por 1 a 0, nesta quinta-feira (3) no estádio Luso-Brasileiro, e assumiu a 4ª posição da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 6 pontos.

VEEEEEENCE O FLLLLLLLUMINEEEENSE! Com gol de @Germancanoofi, o #TimeDeGuerreiros vence o Audax e consegue a segunda vitória no @Cariocao. Domingo, às 16h, tem clássico Fla-Flu no estádio Nilton Santos! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/vghTQDeHTZ — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) February 4, 2022

Após o técnico Abel Braga optar por fazer muitas mudanças na equipe titular, o Tricolor das Laranjeiras teve dificuldades, em especial na primeira etapa. Mesmo com uma atuação fraca, o Fluminense conseguiu abrir o placar aos 40 minutos, quando Cristiano cobrou escanteio, Manoel escorou e Cano conferiu de cabeça.

No segundo tempo o Tricolor teve algumas oportunidades de ampliar a vantagem, mas o placar permaneceu inalterado até o fim.

O próximo compromisso do Fluminense será no domingo (6), quando faz clássico com o Flamengo, a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.