Com covid-19 sob controle, Jogos de Pequim terão mais espectadores

A China convidará mais espectadores para acompanharem a Olimpíada de Inverno, já que a situação da covid-19 está sob controle dentro da bolha de "circuito fechado" dos Jogos que separa todo o pessoal do evento do público, disse Huang Chun, autoridade que faz parte dos organizadores dos Jogos de Pequim nesta terça-feira (8).

A China não vendeu ingressos para o público em meio a preocupações com a disseminação do vírus, mas selecionou um número de espectadores de grupos específicos que precisam adotar medidas rígidas de prevenção à covid-19.

"Na próxima etapa, traremos mais espectadores com base na demanda, porque a atual situação da covid-19 dentro do 'circuito fechado' está sob controle", disse Huang Chun, diretor do gabinete de prevenção e controle de pandemias dos organizadores de Pequim, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (8).

Os espectadores serão separados dos atletas e de outras pessoas no circuito fechado, entrando e saindo por portões específicos e sentando-se na área designada das instalações dos Jogos. Eles também precisam ter feito vários testes de Covid-19 e "check-ups" de saúde de semanas antes e depois dos eventos.

"Nosso estádio tem capacidade para receber mais espectadores... Se acrescentarmos uma pequena quantidade de pessoas, isso não afetará as medidas atuais (de combate à) Covid-19", disse Qi Liang, secretário-geral do Estádio Nacional Indoor, em coletiva separada nesta terça-feira (8).

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim reportou zero infecções por coronavírus entre as novas chegadas no aeroporto e seis novos casos positivos de pessoas que já estavam no circuito fechado na segunda-feira (7), a menor contagem diária em duas semanas.

Reportagem de Albee Zhang e Ryan Woo

