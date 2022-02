Em jogo de cinco gols, Vila Nova vence clássico com Atlético-GO

O Vila Nova bateu o Atlético-GO por 3 a 2, neste sábado (5) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano.

É EMOÇÃO PURA! Vitória no primeiro clássico do ano.#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/Fnh6VAprbD — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 5, 2022

Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos de bola rolando. Clayton recebeu de Matheuzinho, após vacilo da defesa do Dragão, e venceu o goleiro adversário. Aos 34 o volante Marlon Freitas foi expulso após cometer falta dura sobre Willian Formiga.

Porém, apesar de estar com um jogador a menos, o Atlético-GO empatou aos três minutos da etapa final com Dellatorre, que aproveitou cruzamento de Rickson. Aos 26, com o volante Pablo, e aos 28, com o atacante Johnatan Cardoso, o Colorado ampliou para 3 a 1. Aos 34 o atacante Leandro Barcia aproveitou lançamento de Wellington Rato e deu números finais ao confronto. No final do jogo, aos 50 minutos, o atacante Leandro Barcia acabou sendo expulso e o Dragão finalizou a partida com dois a menos.

Com o resultado, o Vila Nova subiu duas posições e assumiu a vice-liderança do grupo B com sete pontos. Já o Atlético-GO caiu duas posições e ficou na 3ª colocação com seis pontos. Na próxima rodada o Dragão recebe a Aparecidense na quarta-feira (9), líder da chave com oito pontos. Já o próximo desafio do Vila Nova será em casa na quinta-feira (10) contra o lanterna Iporá.