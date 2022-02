Figueirense empata com Lagarto e é 1º classificado na Copa do Brasil

O Figueirense é o primeiro time classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (22), o Alvinegro não saiu do zero com o Lagarto no Estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão), em Lagarto (SE). Os catarinenses se beneficiaram pelo regulamento indicar que o clube mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem a vantagem do empate na primeira fase.

A classificação assegurou R$ 750 mil aos cofres do Figueira, que já havia embolsado R$ 620 mil pela participação, mesmo montante que o time sergipano recebeu. Na próxima fase, a equipe de Santa Catarina encara quem avançar entre ASA e Cuiabá, que se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Fumeirão), em Arapiraca (AL). O empate beneficia os cuiabanos.

Os catarinenses quase abriram o marcador no primeiro minuto, em chute do volante Oberdan, que parou na trave. Aos poucos, o Lagarto equilibrou as ações, sendo mais presente no ataque durante a etapa final. O time anfitrião, porém, pecou na finalização. Aos 40 minutos, o atacante Daniel acertou o travessão, na melhor e última oportunidade dos sergipanos na partida.

Outros dois confrontos movimentam o primeiro dia da Copa do Brasil. A URT recebe o Avaí no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), às 19h. Na sequência, às 21h, o FC Cascavel encara a Ponte Preta no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). Avaí e Ponte têm a vantagem do empate nos duelos.

Dos 80 times que iniciam a competição, 20 chegarão à terceira fase, estágio em que entram na disputa os clubes que estão na Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras) e os campeões da Série B (Botafogo) e das Copas do Nordeste (Bahia) e Verde (Remo) do ano passado. Também a partir da terceira fase, os confrontos terão jogos de ida e volta.