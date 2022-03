Austrália substituirá equipe russa de tênis na Billie Jean King

A Austrália substituirá a equipe russa, que foi suspensa, nas finais da Copa Billie Jean King, anunciou a Federação Internacional de Tênis (ITF) nesta segunda-feira (14).

A Rússia foi proibida de defender seus títulos da Copa Davis e da Copa Billie Jean King após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

Belarus, uma área-chave para a invasão, que a Rússia diz ser uma “operação especial”, também foi banida das competições internacionais por equipes.

ITF Board confirms 2022 replacements for Russian and Belarusian teams



