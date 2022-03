Boxe: brasileiras fazem 4 finais no Continental das Américas nesta 5ª

O boxe feminino do Brasil disputa quatro medalhas de ouro nesta quinta-feira (31), no Campeonato Continental das Américas, realizado em Guayaquil (Equador). Segundo a programação do evento, os combates estão previstos para iniciarem às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site oficial do evento. A ordem das lutas ainda será divulgada. As pugilistas se garantiram nas respectivas finais ao vencerem os combates de quarta-feira (29).

Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio (Japão), Beatriz Ferreira terá pela frente a norte-americana Rashida Ellis, valendo o título da categoria até 60 quilos. Será o quinto combate entre as rivais. A brasileira venceu três vezes, sendo uma na semifinal do último Campeonato Mundial, disputado na Rússia, em 2019, no qual foi campeã. A baiana se classificou à decisão ao derrotar a porto-riquenha Narielys Tapia, levando a melhor nos três rounds na avaliação dos árbitros.

Outra brasileira a ganhar os três rounds na semifinal e se classificar para brigar pelo título foi Rebeca Lima, na categoria até 63 quilos. Bronze no Campeonato Mundial Juvenil de 2018, ela superou a equatoriana Valencia Valentina. A norte-americana Sofia Gonzalez será a adversária da pugilista carioca.

Na final da categoria até 66 quilos, Beatriz Soares enfrentará a argentina Noelia Lucia. Na semifinal, a paulista derrotou a canadense Charlie Cavanagh, campeã mundial juvenil há quatro anos, também vencendo os três rounds.

Já na categoria até 70 quilos, Bárbara Santos terá a mexicana Tamara Sandoval como rival na decisão. A baiana - que bateu em fevereiro a turca Busenaz Surmeneli, campeã olímpica e mundial - se garantiu na final continental ao ganhar da dominicana Maria Hernández, mostrando superioridade em todos os rounds da luta.

Além delas, o Brasil tem garantidas outras sete medalhas nas chaves masculinas, cujas semifinais estão em disputa desde 15h30 desta quinta-feira (30). Caso se classifiquem, Luiz Oliveira (até 57 quilos), Wanderson Oliveira (até 67 quilos), Jhonatan Conceição (até 71 quilos), Isaias Filho (até 80 quilos), Keno Marley (até 86 quilos), Abner Teixeira e Ramon Batagello (ambos acima de 92 quilos) brigam pelo ouro no sábado (1º), também a partir de 14h.