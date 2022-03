CR7 e Messi conhecerão rivais na busca por inédito título mundial

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi conhecerão os adversários que terão pela frente possivelmente em sua última Copa do Mundo na sexta-feira (1º), quando será realizado o sorteio do torneio de novembro no Catar.

Os dois maiores nomes do futebol mundial nos últimos anos conquistaram uma série de prêmios individuais e por clubes, bem como troféus continentais com seus países, mas nenhum deles conseguiu coroar sua carreira com o prêmio máximo da Copa do Mundo.

O atacante português Ronaldo, que tem 37 anos, e o argentino Messi, de 34, estão prontos para disputar sua quinta Copa do Mundo. Nenhum jogador disputou seis Copas.

A melhor chance de Ronaldo para vencer o torneio foi em sua primeira tentativa, na Alemanha, em 2006, quando Portugal perdeu nas semifinais para a França.

A Argentina de Messi foi vice-campeã no Brasil em 2014, onde perdeu para a Alemanha na final no Maracanã.

Nenhum dos jogadores indicou se tentará alcançar uma sexta participação recorde na Copa do Mundo ou se vai se aposentar de sua seleção após o torneio deste ano, mas suas idades sugerem que esta pode ser sua tentativa final.

Portugal e Argentina provavelmente serão cabeças de chave do sorteio, no pote um, o que significa que evitarão um confronto direto com um dos favoritos na fase de grupos.

A atual campeã França e o pentacampeão Brasil são os favoritos dos apostadores, com a Inglaterra, semifinalista há quatro anos, também considerada com boas chances.

Embora a Itália, campeã europeia, não tenha conseguido se classificar para a Copa do Mundo, o continente tem muitos competidores sérios, como Bélgica, Espanha e Alemanha.

Das 32 seleções da Copa 29 estarão no sorteio, com a classificação na América do Norte e Central e no Caribe terminando na quinta-feira (30).

Três vagas permanecerão vazias no sorteio de sexta-feira (1º) para serem preenchidas pelos dois vencedores das repescagens intercontinentais e o último vencedor da repescagem europeia, que atrasou devido à guerra na Ucrânia.

𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙞𝙨 𝙣𝙤𝙬 𝙤𝙣 𝙏𝙞𝙠𝙏𝙤𝙠! 🤩 🤝



Follow us below ⤵️#WorldCup | @tiktoksports — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

A Escócia joga contra a Ucrânia em junho pelo direito de enfrentar o País de Gales pela última vaga.

O anfitrião Catar foi colocado no Grupo A e os outros lugares serão sorteados em quatro potes com base no ranking da Fifa a ser divulgado na quinta-feira (31).

Os países que ocupam as posições de 8 a 15 no ranking das equipes qualificadas serão alocados no pote 2, enquanto aqueles de 16º a 23º melhor classificados serão colocados no pote 3.

O pote 4 incluirá as equipes qualificadas nas posições 24 a 28, mais três países.

O sorteio foi projetado para garantir que nenhum grupo tenha mais de uma equipe da mesma zona de qualificação continental, com exceção da Europa. Nenhum grupo pode ter mais do que duas nações da Uefa.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.