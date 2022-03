Final de semana será de decisões em campeonatos estaduais e regionais

O final de semana será de decisões em diferentes campeonatos estaduais e regionais. Entre elas, a que mais chama a atenção neste sábado (26) é o primeiro confronto de uma inédita final do Campeonato Gaúcho entre Ypiranga e Grêmio.

A partida, que será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) no Colosso da Lagoa, marcará o início da primeira decisão do Gaúcho disputada pela equipe de Erechim. Além do ineditismo do confronto nestas condições, a partida marca o encontro entre os artilheiros do campeonato, o gremista Elias e o canarinho Erick (cada um com cinco gols).

Final inédita pela frente!@Gremio e @ypirangafc chegam à decisão do Gauchão 2022 com as melhores campanhas e muito equilíbrio nos números.



Os duelos prometem!



Leia mais => https://t.co/7xG9pp5EkT

Outros dois estaduais nos quais serão disputados os primeiros jogos das decisões neste sábado são o Goiano, com Atlético-GO e Goiás a partir das 16h30, e o Mato-Grossense, com União Rondonópolis e Cuiabá a partir das 15h30.

Em São Paulo, o Palmeiras recebe o Bragantino, no Allianz Parque a partir das 18h30 deste sábado, no confronto inicial da primeira semifinal do Paulista. O adversário na decisão começa a ser definido no domingo (27), quando o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi.

QUATRO TIMES EM BUSCA DA MINHA TAÇA 😍🏆

Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Corinthians são os times que lutam pelas vagas da grande final!

No Mineiro o final de semana será de definição dos finalistas. O primeiro a entrar em campo é o Cruzeiro, que volta a medir forças com o Athletic Club, neste sábado a partir das 16h30, após triunfar na ida por 2 a 0. O Atlético-MG pega a Caldense, no domingo às 18h, tendo a mesma vantagem de seu rival local.

Outros estaduais que conhecerão os participantes de suas finais são o Catarinense (com o Camboriú recebendo o Figueirense neste sábado após empate por 1 a 1 na ida, e o Brusque pegando o Concórdia após triunfar por 1 a 0), o Paranaense (onde Coritiba tenta confirmar a vaga após vencer o Athletico-PR em plena Arena da Baixada por 2 a 1, enquanto Maringá e Operário voltam a se reencontrar após empate por 1 a 1, as duas partidas são no domingo), o Tocantinense (com União Araguainense e Tocantinópolis, que triunfou na ida por 1 a 0, e com Capital e Interporto, que venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo) e o Amazonense (com o Manaus jogando em situação mais confortável neste sábado após derrotar o Nacional por 1 a 0 na ida, e o Princesa do Solimões tentando reverter a vantagem de 2 a 1 do Fast no domingo).

Já no Baiano as semifinais terão início neste final de semana. O detalhe é que os tradicionais Bahia e Vitória não estão mais na busca pelo título. No sábado o Bahia de Feira recebe o Atlético-BA a partir das 16h na Arena Cajueiro. Um dia depois o Jacuipense vai até o Lomanto Júnior para medir forças com o Barcelona de Ilhéus a partir das 16h.

Copa do Nordeste

Outra importante competição, mas esta regional, que entra na reta final neste final de semana é a Copa do Nordeste. Os finalistas da tradicional competição serão definidos em jogos únicos. Neste sábado o Fortaleza recebe o Náutico a partir das 17h45 no estádio do Castelão. Já no domingo o CRB vai até a Arena Pernambuco medir forças com o Sport a partir das 18h30.