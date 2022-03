Indian Wells: Gael Monfils derrota Daniil Medvedev

Daniil Medvedev foi eliminado do Masters 1000 de Indian Wells e perderá a liderança do ranking mundial, após Gael Monfils conseguir uma vitória de 2 sets a 1 (parciais de 4-6, 6-3 e 6-1) nesta segunda-feira (14) pela terceira rodada da competição.

O francês conquistou a vitória no sexto match point, diante de uma torcida que o apoiava na Califórnia, com um backhand vencedor para garantir um confronto contra o jovem espanhol Carlos Alcaraz na quarta rodada.

“Estou muito feliz agora”, disse Monfils. “Eu me movimentei muito bem e depois mudei bastante a velocidade”.

Monfils concedeu uma quebra a Medvedev no nono game do primeiro set com duas duplas faltas e dois erros de forehand, enquanto o atual campeão do US Open perdeu apenas quatro pontos em seu saque no set de abertura.

Porém, Medvedev perdeu o ímpeto no segundo set, sem conseguir converter cinco das seis oportunidades de break point.

Monfils quebrou o serviço do russo no quarto game com um backhand vencedor e novamente no oitavo com um forehand.

Superando a óbvia exaustão, Monfils venceu os primeiros quatro games do set final e Medvedev não conseguiu criar uma única oportunidade de break point.

Foi a primeira vez em 13 anos que Monfils, de 35 anos, venceu o jogador número um do mundo.

