São Paulo vence primeira no Brasileiro Feminino

O São Paulo alcançou a primeira vitória na atual edição do Brasileiro Feminino, ao superar o Real Brasília por 3 a 1, nesta segunda-feira (14) em partida disputada no Centro de Treinamento Laudo Natel, na Cotia (São Paulo).

Vitória Tricolor!



O São Paulo Feminino vence o Real Brasília de virada e conquista a primeira vitória no Brasileirão Feminino Neoenergia!

Com o triunfo, o Tricolor assumiu a 3ª posição da classificação com 4 pontos. Já a equipe do Distrito Federal fica na 8ª posição com 3 pontos após o revés.

Apesar de ser derrotado no final, o Real Brasília abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Nenê recebeu de Gaby Soares e marcou. Ainda antes do intervalo a equipe da casa empatou com Thaís Regina de cabeça após cobrança de escanteio.

Porém, a etapa final foi toda do São Paulo, que chegou ao segundo logo aos 3 minutos com Micaelly, em cobrança de pênalti. Aos 23 Giovana marcou o terceiro das paulistas.

SAOxRBR (2-1)



Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

O Real Brasília volta a entrar em campo pela competição no domingo (20), quando pega o Bragantino. Um dia depois o São Paulo visita o Internacional.